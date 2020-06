Facebook er en uundgåelig markedsføringskanal for danske virksomheder

SPONSORERET INDHOLD: Danskerne er vilde med Facebook. De bruger dagligt flere timer på det sociale medier.

Af SPONSORERET INDHOLD

Derfor er det også en ideel platform for danske virksomheder, der ønsker at sælge deres produkter eller ydelser til såvel forbrugere som virksomheder. Faktisk er det en direkte uundgåelig markedsføringskanal for de fleste virksomheder.

Med effektiv og segmenteret Facebook annoncering, er det nemlig muligt at målrette annoncerne mod netop de brugere på Facebook, der stemmer bedst overens med virksomhedens målgruppe. Derved er man sikret, at værdien af marketingkronerne bliver maksimeret – og desuden også er direkte målbare.

At annoncere på Facebook er dog ikke noget, man blot kan kaste sig ud i. Det er nærmest en videnskab i sig selv. Derfor er det essentielt, at man som virksomhed overlader dette til et bureau, der har den nødvendige ekspertise. At forsøge sig frem kan ende med at koste dyrt, og marketingbudgettet kan løbe løbsk.

Kun få andre muligheder for samme målretning

Den klare fordel ved annoncering på Facebook, er muligheden for en unik målretning. Du kan segmentere og målrette dine annoncer på baggrund af et hav af parametre. Derved kan man sikre, at annoncerne kun vises for den specifikke målgruppe, som virksomheden har. Derved sparer man også penge i marketingbudgettet.

Her er det naturligvis vigtigt at pointere, at det kræver en vis erfaring med Facebook som marketingplatform at kunne lave annoncer, der er målrettet perfekt. Det er netop derfor, at det er vigtigt, at man ikke blot kaste sig hovedkulds ud i det selv. I stedet er det en opgave, der skal udliciteres til et specialiseret bureau.

Er du træt af at spilde penge på marketing, der ses af en masse personer, der ikke er en del af din målgruppe? I så fald bør du fokusere en større del af din indsats på Facebook-annoncering. Du kan måle på dine tal, og du får data, der medfører, at du med tiden kan udarbejde en endnu mere målrettet marketingindsats.

Facebook-annoncering er ikke kun for B2C-virksomheder

Der er mange, der er af den opfattelse, at annoncering på Facebook udelukkende er interessant for de danske B2C-virksomheder. Det er bestemt ikke tilfældet. Med den rette målretning og segmentering er det bestemt også muligt at føre en yderst rentabel marketingindsats for B2B-virksomheder på Facebook.

Driver du selv en B2B-virksomhed, og af denne grund har valgt at afskrive Facebook til markedsføring, bør du tage det op til genovervejelse. Som der er nævnt flere gange før, er det ikke nemt at ramme plet, hvorfor du skal hente assistance hos nogen, der er både erfarne og dygtige i forhold til B2B-annoncering på Facebook.

Kun få danske virksomheder udnytter Facebook optimalt

De fleste virksomheder er på Facebook. Det er dog de færreste af dem, der udnytter den store platform på optimal vis. Det er en skam, da det er en platform, der byder på et stort potentiale, hvad end der er tale om B2B- eller B2C-reklame. Derfor skal man heller ikke tøve med at skrue op for sin indsats på det sociale medie.