Farlig ferie?

Foto: Colourbox.

Børn og forældre der ikke følger rejsevejledningerne skal blive væk fra skolen i to uger

Af Peter Kenworthy

Regeringen lempede 15. juni rejsevejledningerne til Tyskland, Island og Norge. For resten af Europa og verden frarådes alle ikke-nødvendige rejser foreløbigt frem til den 31. august.

– Hvis jeres børn kommer hjem fra Sverige eller andre lande, der er omfattet af rejsevejledningen, så beder vi om, at I følger myndighedernes anbefalinger og holder dem hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Dette gælder også i forbindelse med sommerferien. Der skal også være 14 dage mellem skolestart og hjemkomst, simpelthen fordi myndighederne vurdere at de kan udgøre en smitterisiko for de andre børn og personalet, skriver børne- og kulturdirektør, Thomas Berlin Hovmand, og skolechef, Michael Mariendal, i et brev til kommunens forældre.

Forældre der heller ikke har fulgt rejsevejledningerne skal heller ikke deltage i arrangementer på skolen.

Dagtilbud, skoler, gymnasier, erhvervsskoler og andre uddannelsesinstitutioner skal af sundhedsmæssige grunde afvise at modtage et barn, en elev eller en kursist, der har været i udlandet, kan man læse på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.