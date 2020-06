Fem ting som du skal huske, inden du tager et forbrugslån

SPONSORERET INDHOLD: Et forbrugslån kan have mange positive effekter i hverdagen. Det kan være, at du har brug for en ny vaskemaskine med det samme, og der ikke er råd til det lige nu. Det kan være, at du gerne vil nyde en god ferie efter lang periode med hårdt arbejde, men du mangler de sidste penge til billetten.



Der er mange gode grunde til, at man kan være interesseret i et forbrugslån, men inden du vælger at skriver under på det første forslag på nettet, så er det vigtigt, at du læser disse fem råd til, hvordan du kommer bedst i mål med at få et forbrugslån. Mangler du mere vejledning efterfølgende, så kan du finde en forbrugslånsguide her.

Led grundigt på nettet inden du tager din beslutning

Inden du beslutter dig for, hvilken type af forbrugslån, som du har brug for, så er det vigtigt, at du tager dig tiden til at lede på nettet efter det bedste tilbud, som passer til din situation. Dette kan du gøre gennem forskellige sammenligningssider, som kan give dig et bedre billede af, hvordan markedet med forbrugslån er lagt. Dette er specielt vigtigt, da du hurtigt kan ende med at skulle betale alt for meget for dit forbrugslån, hvis du ikke tager dig tiden til at lede grundigt efter det bedste lån.

Kig på dig eget budget

Inden du beslutter dig for, at et forbrugslån er svaret på alle dine bønner, så er det vigtigt, at du kigger på, om de budget for hver måned kan klare den ekstra udgift det er, når du skal betale lånet tilbage. Dette kan være en større post, hvis ikke du vælger det rigtige lån, og det bliver kun højere, jo flere måneder, som du bruger på at betale det tilbage. Derfor er det vigtigt, at du tager dig tiden til at udarbejde dit budget, så du er sikker på, at der er råderum i din økonomi.

Tag dig tiden, inden du beslutter dig

Det er vigtigt, at du tager dig tiden, inden du beslutter dig for den låneudbyder, som du har lyst til at låne hos. Det er vigtigt, at du husker, at du kan indhente mange forskellige tilbud, når det kommer til forbrugslån, og du har ikke pligt til at skulle takke ja til nogen af disse tilbud, hvis ikke du har lysten, eller at de ikke passer til dig og din økonomi.

Tal med din bank, inden du underskriver en lånekontrakt

Inden du beslutter dig for, at du har fundet det bedste lån muligt, så er det en god ide, hvis du tager kontrakten med til din bank. Dette er nemlig dem, som giver dig den bedste vejledning i, om din økonomi kan holde til denne udgift, som lånet uden tvivl bliver. Dette kan spare dig for store konsekvenser økonomisk senere hen, og det er derfor en god ting at gøre, inden du sætter dit navn på kontrakten.

Gør ÅOP’en til din guide

Når du skal beslutter dig for, om du har fundet det bedste lån, så er det vigtigt, at du kigger på lånets ÅOP – Årlige Omkostninger i Procent. Når du tjekker dette, så kan du sammenligne de forskellige lån, som du har kig på og finde det, som er billigst i forhold til den situation, som du står i økonomisk. Du kan nemlig godt finde, hvad der ligner et meget billigt lån, men hvad du senere finder ud af har en virkelig dyr ÅOP. Derfor er det vigtigt, at du tjekker dette tal, inden du belsutter dig for at skrive under, så du ikke får nogen ubehagelige overraskelser.