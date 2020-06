Film på programmet

Emma Watson, Florence Pugh, Saoirse Ronan, Eliza Scanlen in Columbia PicturesÕ LITTLE WOMEN.

De fire søstre i Greta Gerwigs ”Little Women”. Foto: SF Studios.

Velkommen tilbage i Bibliografen

Af Randi Salzwedell

Så kom dagen, vi alle har ventet på. Endelig! I tirsdags klokken 13.00 slog Bibliografen atter dørene op. Det er gjort med en række forholdsregler, som gør at gæster og personale kan følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer og sikre, at alle Bibliografens gæster får en tryg og hyggelig biografoplevelse. Når det så er sagt, er der virkelig gode nyheder for de biograftørstende gæster.

Bibliografens hårdtarbejdende filmbooker har nemlig på trods af skiftende premieredatoer og nedlukningsramte distributører sammensat et helt fantastisk program. I kan godt glæde jer!

Med ”Fremad” sender Pixar brødrene Ian og Barley på eventyr med en trylleformular, der som noget ganske særligt måske kan bringe deres afdøde far tilbage.

I ”Dark Waters” tager advokaten Robert Bilott kampen op med et af verdens største selskaber, der bevidst har forurenet drikkevandet i en lille by.

Zak er født med Downs syndrom, og i ”The Peanut Butter Falcon” stikker han af fra sin institution. Verden udenfor er dog hård og ubarmhjertig, men heldigvis støder han på Tyler, der tager Zak under sine vinger.

Ovenstående film vises i Bibliografen nu.

”Pelle Haleløs” er en skøn fortælling for de allermindste. En dag forvilder Pelle sig til storbyen. Her venter eventyr, farer og ikke mindst venskab, da han møder katten Maja.

Historien i ”Little Women” følger fire søstre i tiden efter den amerikanske borgerkrig og deres meget forskellige måder at finde deres egne veje i en mandsdomineret verden. Filmen er instrueret af Greta Gerwig og var blandt andet nomineret til bedste film ved forårets Oscaruddeling. Husk, at denne film er en del af Biografklub Danmark.

”Pelle Haleløs” og “Little Women” har premiere i Bibliografen torsdag 4. juni.