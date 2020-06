Fisketorvets restauranter

SPONSORERET INDHOLD: Skal du et smut forbi Fisketorvet? Så er der rig mulighed for at besøge et af de mange lækre spisesteder, som er beliggende i det anerkendte center. Lige meget om du er til nem fastfood, et sundt alternativ eller en lækker restaurant.

Af SPONSORERET INDHOLD

Når du er på udkig efter Fisketorvet restaurant, så er der rig mulighed for at finde noget lækkert. Se bare nogle af mulighederne nedenfor.

Philly’s

Er du til klassisk, amerikansk mad? Så må du besøge dette sted. Her får du nemlig steak sandwiches, som både er velsmagende og snaskede.

Sunset Boulevard

Stedet med sprøde burgere, lækre salater og saftige sandwiches. For ej at glemme deres sprøde, lækre fries.

PARADIS

På udkig efter lidt sødt til dessert? Hos PARADIS får du lækker, velsmagende is, som vil kunne tilfredsstille selv den mest kræsne is-spiser.

Maui

Her er de specialiserede I Poke, som stammer fra Hawaii, og har en twist af asiatiske råvarer. Maden er frisk, sund og god – og kan tilpasses lige efter dine ønsker.

Liberty Burgers & Grill

Øj, hvem siger nej til en lækker burger eller en saftig steak? Lige netop det, og andre amerikanske klassikere, fås her! Mums, siger vi bare.

Letz Sushi

Som navnet antyder, er der budt op til sushi. Vælg lige netop de varianter, som du holder allermest af – du vil ikke blive skuffet.

LELE Street Kitchen

Vild med vietnamesisk street food? Her får du moderne versioner af de klassiske og traditionelle retter. Lækker, nylavet og friskt – haps!

Khorn

Skal du have et lækkert brød med hjem til aftenkaffen, eller hvad med en sød kage? Her får du friskbagt og lækkert brød, hvor der er fokus på råvarer, smag og godt håndværk.

Gorm’s

Hvem synes ikke om en god pizza? Hos Gorm’s får du en af byens bedste pizzaer, som både smager og dufter af Italien. Tænderne løber i vand, så snart du træder ind i restauranten.

Joe and the Juice

Lækre shakes, kaffe, sandwich og sødt – lyder det ikke bare som en god kombination? Lige her får du netop de ting i ganske velsmagende og lækre varianter. Velbekomme!

Dalle Valle

Lækre caféretter og indbydende buffet, ja det er blot noget af det, som Dalle Valle kan tilbyde. Udover maden er kæden kendt for sine gode priser, som kun de færreste må gå udenom.

And Kebab

Er der noget som en saftig og smagfuld kebab? Her får du et lækkert udvalg af alt fra falafler til kebab. Smagen og råvarerne er i top, samtidigt med, at det er nylavet i caféen.

Der er altså rig mulighed for at få noget lækkert at spise i Fisketorvets restauranter. Lige meget hvad du er til, kan du blive godt og grundigt mæt med alle mulighederne med Fisketorvet restaurant.