Fodgængere må springe for livet

Når ældre og børn skal over krydset flere steder i Gladsaxe, kan de nogle gange ikke nå over krydset og må tit og ofte springe for livet.

Af Irma Henriksen

Bilerne kører også nogen gange over for rødt i deres side, så der bliver flere og flere biler på den måde.

I krydset ved Gammelmosevej står det også elendigt til.

Undertegnede har for nogen tid siden kontaktet kommunen og fik talt med en ingeniør, der sad med netop denne problematik. Han fortalte, at han havde været ansat i Københavns Kommune og var godt klar over problemet. Han lovede ovenikøbet at prøve at regulere det, varede kort tid.

Så taler politikerne om, hvor herligt det bliver med letbanen, hvor alt nu hersker kaos, og Gammelmosevej er udsat for så mange kæmpe lastbiler og trafik mellem 8 og til senere på dagen. Vil I da ikke tænke over når letbanen kommer?

Støj, røg og møg er indeholdt i vores luft, så den med miljøet kære politikere, besøg os en dag?