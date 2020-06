Følger med strømmen

Gladsaxe-virksomheder tester elcykler

Af Redaktionen, redigeret

Gladsaxe Kommune samarbejder med Gladsaxe Erhvervsby om et tilbud, hvor lokale virksomheder gratis kan låne elcykler, som medarbejderne kan teste i en måned. Lokale virksomheder kan på skift kan låne 10 elcykler i en måned – kvit og frit.

Tilbuddet gælder medarbejdere, som har mod på at droppe bilen til og fra arbejde og i stedet bruge elcyklen. Målet er at inspirere dem til at fortsætte i cykelsadlen efterfølgende. Tilbuddet om at teste elcykler blev lanceret tidligere i år, men allerede nu er der flere virksomheder på venteliste, fortæller Gladsaxe Kommune.