Fribyttere, fremmede og fællessang

Kristin Scott Thomas og Sharon Hogan i ”Sangklubben”. Foto: Scanbox.

Lidt for de små og de musikalske i Bibliografen

Af Redaktionen, redigeret

I Lone Scherfigs ”The Kindness of Strangers” danner en forfalden restaurant i hjertet af New York rammen om dette lille drama. Karaktererne flettes ind og ud af hinandens liv, mens de lidt efter lidt opdager, at deres håb og redning kan ligge i mødet med nye medmennesker. I usikre og hårde tider viser det sig, at tilfældige sammentræf kan få overraskende følger.

I den lidt mindre dramatiske afdeling tager drengen Pinky og hans bedste veninde Victoria på eventyr. Det sker i ”Kaptajn Sabeltand og den magiske diamant”, hvor de skal finde en sagnomspundet magisk diamant, der kan opfylde ønsker. Den onde troldmand Maga Khan, en vampyr, en uhyrlig dronning og en rasende abehær har dog andre planer, så det bliver ikke en let mission! Ovenstående film har premiere i Bibliografen torsdag 18. juni.

I ”Sangklubben” føles tiden lang for kvinderne på en engelsk militærbase. Blandt dem er Kate og Lisa, der tager initiativ til lidt fællesaktivitet. Broderi og bogklub skydes hurtigt ned, men ideen om et sangkor vækker begejstring. Kate er til de klassiske genrer, imens Lisa foretrækker poppens verden. Men da der pludselig er bud efter koret fra London med tilbud om at synge i Royal Albert Hall, må de to lægge uenighederne bag sig i fællesskabets tjeneste.

”Sangklubben” er instrueret af Peter Cattaneo, der stod bag ”Det’ bare mænd”, Robbie Williams har skrevet musik til og filmen har forpremiere i Bibliografen søndag 21. juni.