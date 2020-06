Glad for at være tilbage

Det er en anderledes hverdag eleverne er vendt tilbage til. Foto: Peter Kenworthy.

Mange uger hjemme fra skole har både været kedeligt og givet mulighed for være produktiv, mente 8. klasse

Af Redaktionen, redigeret

Eleverne i en 8. klasse på Søborg Skole satte for nyligt ord på de uger hvor de har været hjemme fra skole.

Især kedeligt, mange lektier og sove længe, men også selvstændig, produktiv, hyggelig, tid til familien og lang var de ord og sætninger der dominerede.

Elevernes lærer, Pernille Wibholdt Forsting, fortæller at de hver især skulle finde tre ord, der beskrev lukkedagene.

– De tre ord blev så samlet i en ordsky, som klassen løbende kunne følge med i. Det var sjovt at se, hvordan ordet ”kedeligt” voksede sig større og større, men samtidigt se ord som ”produktivt” og ”lærerigt” dukke op, fortæller hun.

– Eleverne er mødt glade og motiverede tilbage i skole. Det er skønt at have dem tilbage, og kunne se klassen samlet i stedet for gennem en skærm, tilføjer hun. pk