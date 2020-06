Gladsaxe køber fornuftigt, ansvarligt og bæredygtigt ind

Gladsaxe Kommune har netop vedtaget en ambitiøs indkøbspolitik, med stor vægt på social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.

Af Trine Græse

Trine Græse, borgmester

Gladsaxe Kommune har netop vedtaget en ambitiøs indkøbspolitik, med stor vægt på social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.

Vi arbejder målrettet med at nedbringe omkostningerne og har de seneste tre år sparet ca. 10 millioner kroner på at sende opgaver i udbud. Vi stiller en lang række krav til vores leverandører om ansvarlig adfærd – også til underleverandører. Via vores indkøb er vi blandt andet med til at sikre uddannelsespladser til unge og beskæftigelse til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Sidste år var indkøbsområdet særligt udvalgt til revision, og her fik vi stor ros.

Også i år var der generel ros fra revisionen. Derfor kan jeg slet ikke genkende det billede af frås og uansvarlighed som Martin Skou Heidemann fra Venstre i sidste uge forsøgte at tegne. Handicapbiler, som MSH indirekte henviser til, er et nicheområde med ganske få leverandører, hvor hver enkelt bil tilpasses den enkelte borgers særlige handicap, samtidig med at borgeren har en stor grad af valgfrihed. Derfor konkluderede en arbejdsgruppe, som undersøgte området i 2018, at det er svært at hente besparelser her. Men det kigger vi selvfølgelig på igen.

Generelt er jeg stolt af vores indkøbspolitik. Hvert år sparer vi millioner på at konkurrenceudsætte vores indkøb – penge, som kan bruges til gavn for vores borgerne. Samtidig bidrager vi gennem vores indkøb til den grønne og bæredygtige omstilling. Det mener jeg er både fornuftigt og ansvarligt.