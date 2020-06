Gladsaxe-musiker på ungdomslandsholdet

Frida Lindhardt Damsgaard. Foto: Privat.

Frida Lindhardt Damsgaard fra FDF Gladsaxe Brass Band er blevet optaget i Det Danske Ungdoms Brass Band

Af Redaktionen, redigeret

Det blev en kendsgerning, efter at hun bestod optagelsesprøven, der blev gennemført virtuelt.

Frida Lindhardt Damsgaard begyndte sin karriere i FDF Gladsaxe Brass Band i 2013. Herfra har hun modtaget undervisning, har spillet i elevorkesteret og efterfølgende i bandet.

– Vi er mægtig stolte over, at et af vores unge medlemmer er kommet så langt. Det fortæller naturligvis først og fremmest om Fridas flid, men jo også om kvaliteten af vores instruktørers arbejde, siger Orkesterleder Kim Kjær Andersen.

Det Danske Ungdoms Brass Band er organiseret under Dansk Amatør Orkesterforbund, og har til formål dels at udfordre og dygtiggøre medlemmerne samt at udbrede kendskabet til brass band-genren. I den kommende sæson samles bandet fire gange med målet om at deltage i EM for ungdoms brass bands i maj 2021.