Gladsaxe passer ikke på pengene

Gladsaxe kommunes egen revisor anbefaler, at Gladsaxe kommune gør sig mere umage når der købes ind. Det stod direkte i sagsfremstillingen på sidste byrådsmøde, hvor regnskabet for 2019 skulle godkendes.

Af Martin Skou Heidemann

Martin Skou Heidemann, Søhuse 1, Bagsværd

Gladsaxe kommunes egen revisor anbefaler, at Gladsaxe kommune gør sig mere umage når der købes ind. Det stod direkte i sagsfremstillingen på sidste byrådsmøde, hvor regnskabet for 2019 skulle godkendes. Venstre har i årevis forsøgt at få overbevist både borgmester, byråd og forvaltning om, at vi kan få meget mere for pengene ved en relativ lille indsats. Men det har der ikke været interesse for. Det er ærgerligt for borgerne for det betyder, at vi så må spare andre steder.

Der er jo heller ingen borgere i kommunen som køber ind uden først at undersøge hvad det koster eller om det kan fås billigere et andet sted.

Kommunens leverandører er sikkert glade for at få ekstra god betaling, men vi synes det er ærgerligt for borgerne, som kunne have fået mere for de samme skattekroner.

Nu ender det nok med at forvaltningen gør en lille bitte indsats på hjælpemiddelområdet, som blev fremhævet af revisorerne. Så kan man jo påstå at problemet er løst, mens indkøb for millioner af kroner på alt fra håndværkere til bankforretninger kan fortsætte uændret.

Hvis Venstre havde en hånd på roret i Gladsaxe kommune, ville vi omgående stoppe den slags fråseri.