Godt forsøgt

Endnu en gang forsøger Henrik B. Mortensen og Venstre at beskylde flertallet i Byrådet for ikke at lytte til høringssvar. Denne gang prøver H. B. Mortensen så at bruge Ældresagen som løftestang.

Af Klaus Fritzbøger

Klaus Fritzbøger, Gladsaxe Byråd, Dansk Folkeparti

Endnu en gang forsøger Henrik B. Mortensen og Venstre at beskylde flertallet i Byrådet for ikke at lytte til høringssvar. Denne gang prøver H. B. Mortensen så at bruge Ældresagen som løftestang. Fakta er at Ældresagen ikke har henvendt sig til Venstre og H. B. Mortensen, men at det forholder sig omvendt, H. B Mortensen har stillet spørgsmål til Ældresagen, som er flinke og svarer på de spørgsmål som er stillet, herefter bruger H. B. Mortensen så kun de svar der passer ind i Venstre og H. B. Mortensens fortolkning og holdning.

Hvad H. B. Mortensen f.eks. glemmer er at skrive og som Ældresagen også svarer citat: ”Mange kommuner har gennemført lignende øvelser med omlægning til økologi på plejehjem, uden at man er gået på kompromis med adgangen til kød.”

Flertallet i Gladsaxe Byråd, har ikke noget ønske om at forringe kvaliteten af den mad vi tilbyder på vores plejeboliger eller i hjemmeplejen.

Hvad H. B. Mortensen også glemmer i sit læserbrev. Det var et enigt Byråd inkl. Venstre der stemte for den samlede indkøbspolitik.