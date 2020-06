Hak i medietuden

Trykte aviser er bedst til morgenkaffen og til at gå i dybden med stoffet. Foto: Peter Kenworthy.

Tilliden til de danske medier er faldende, ifølge rapport fra Reuters Institute. Gladsaxe Bladets læserskare er dog stigende – både i den trykte avis og online

Af Peter Kenworthy

Når man bladrer igennem Facebook-feeden, vælter historierne frem i mere eller mindre tilfældig orden. Men når man sidder med sin trykte avis, har man mulighed for at koncentrere sig og prioritere at dykke ned under overskriften.

Og Gladsaxe Bladets læserskare på den trykte avis steg med 4 procent fra 2018 til 2019, ifølge tal fra Gallup. Især er der kommet flere mandlige og unge læsere til.

Tallene siger ikke noget om tilliden til Gladsaxes lokale avis, men også på nettet steg antallet af læsere med 50.000 fra 2018 til 2019, og stigningen fortsætter i 2020.

Lokale aviser er vigtige

Danskerne bruger, ifølge DR Medieforsknings årlige rapport, over syv timer dagligt på medier. Men danskernes brug af alle nyhedsmedietyper falder dog generelt. Blandt andet fordi brugen af smartphones har ændret medielandskabet.

Samtidig kan man læse i Digital News Rapport fra Reuters Institute, der hvert år sammenligner landes nyhedsforbrug, at tilliden til nyhedsmedierne i Danmark generelt er dalet med 11 procentpoint. 46 procent stoler generelt på nyhedsmedierne i Danmark.

Man kan også læse i rapporten, at coronakrisen har øget nyhedsforbruget, at over to tredjedele af danskerne foretrækker at få deres nyheder fra kilder uden en holdningsdikteret redaktionel linje, og at lokale aviser og deres hjemmesider stadig er en vigtig og brugt kilde til nyheder om en bestemt by eller område.

– Coronavirussen risikerer at ramme de lokale medier hårdest, fordi de er afhængige af annonceindtægter … Men krisen har tydeligt demonstreret værdien af pålidelige nyheder, tilføjer man.

FAKTA

Tre ud af fire danskere mener at journalistisk redigerede medier er vigtige for et oplyst samfund, ifølge undersøgelsen Publicistisk Barometer 2019. Næsten en tredjedel brugte lokale nyhedsmedier til at orientere sig om samfund og politik, heraf tre ud af fire kommunalpolitikere.

Flere studier viser at man får en dybere og mere varig forståelse af indholdet, hvis man læser tekst på papir i stedet for på en skærm. Især i forhold til længere tekster. Blandt andet at man læser mere overfladisk på skærmen og husker bedre, når man læser på papir.