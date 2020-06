Hammerfedt på Hammershus

Elever fra UNGES Uddannelsescenter i Bagsværd var blandt andet på tur til Hammerhus-ruinen. Foto: Privat.

Specialskolelever på Bornholm-tur efter indsamling

Af Redaktionen, redigeret

Et stort juleønske blev opfyldt for syv elever fra specialskolen UNGES Uddannelsescenter i Bagsværd. I november sidste år indsamlede eleverne på eget initiativ 20.000 kroner til organisationen Red Barnet. Pengene blev samlet ind hos lokale virksomheder, som fik besked om, at målet var via salg af julekalendere at samle 40.000 kroner ind, hvoraf halvdelen skulle doneres til Red Barnet, mens den anden halvdel skulle sende eleverne en tur til Bornholm, når det blev sommer.

Ideen kom fra eleverne selv, som har travet gaderne tynde for at samle penge ind, fortæller Morten Wessel, der sammen med to andre undervisere fra UNGES Uddannelsescenter tilbragte fire skønne sommerdage på Bornholm sammen med eleverne.

De unge og deres undervisere boede på vandrerhjem og skulle selv rydde op og gøre rent på værelserne, og i det hele taget var turen en god anledning til at træne elevernes selvstændighed. Der blev dog også badet ved stranden, spist Krøllebølle-is og kigget på seværdigheder som den berømte rokkesten og Hammershus.

De syv elever udgør en af elevgrupperne på UNGES Uddannelsescenter, som tilbyder en såkaldt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) til unge med autisme og lignende kognitive udfordringer.