Hjælp til coronaudgifter

Anlægsloftet hæves også næste år, så kommunerne eksempelvis får mulighed for at lave energirenoveringer eller renovere skoler, plejehjem og veje. Foto: Peter Kenworthy.

Den nye aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi øger den kommunale serviceramme og hæver ekstraordinært anlægsloftet næste år

Af Peter Kenworthy

– Tidligere på foråret aftalte regeringen og KL [Kommunernes Landsforening] at ophæve anlægsloftet for 2020 på grund af coronaepidemien, og nu bygger regeringen og KL videre på den aftale ved ekstraordinært at hæve anlægsloftet i 2021 til 21,6 milliarder kroner, så kommunerne for eksempel kan renovere skoler, plejehjem, veje og gennemføre energirenoveringer, fortæller Finansministeriet.

Kommunerne får også dækket de nuværende udgifter til håndtering af COVID-19 i år, som er brugt på blandt andet værnemidler og ekstra rengøring på skoler og i daginstitutioner.

Ifølge Gladsaxe borgmester, Trine Græse (A), er det dog svært umiddelbart at gennemskue hvad aftalen betyder for Gladsaxe.

– Men det er positivt at anlægsloftet er blevet hævet, for det giver os mulighed for at sætte yderligere gang i hjulene, fortæller borgmesteren.

Forskellige holdninger

Der er dog forskellige holdninger til den nye økonomiaftale, afhængig af hvem man spørger.

Kommunernes Landsforenings formand, Jacob Bundsgaard, mener af aftalen betyder at kommunerne kan være med til at kickstarte dansk økonomi i kølvandet på coronakrisen, og Fagbevægelsens Hovedorganisation mener at aftalen kan holde hånden under velfærden i kommunerne.HK Kommunal mener at det er en fornuftig aftale, der imidlertid langtfra retter op på mange års udhuling af økonomien. Pædagogernes fagforening BUPL efterlyser vilje og flere penge til at investere i bedre trivsel for børn og unge, da man mener at den nye aftale kun lige dækker kommunernes udgifter til stigende børnetal.

FOA mener på samme måde at man fodrer hunden med sin egen hale, når man renser aftalen for såkaldte effektiviseringer og andre tiltag. Og Dansk Industri beskriver de besparelser på konsulenter, som aftalen også indebærer, som en farlig vej der vil sætte Danmark ned i gear.