Høj hueføring

Det er en fast tradition på Bagsværd Kostskole og Gymnasium, at de elever der får 12 i sidste fag skal løbe efter vognen hen til kostafdelingen – ca. en kilometer. Foto: Kaj Bonne.

Studenterne fra Bagsværd kom ud og køre

Af Peter Kenworthy

Dannebrog var hejst til tops, de hvide studenterhuer var på og vognene var pyntet i sidste uge på Bagsværd Kostskole og Gymnasium.

”Vores vogntur var truet af COVID-19, dyt og vi vender bunden i vejret på spritten”, stod der på en af dem.’

Og det har været en anderledes afslutning på gymnasietiden, fortalte Mie fra 3.b.

– Hele klassen er rigtig glade, for vi har været meget nervøse for om vi fik lov at køre. Men det er en rigtig god afslutning at vi får lov, tilføjede hun.

3.b havde fyldt vognen godt op med ølkasser, og planlagt en dukkert i Bellevue på vejen, fortalte Alfred, der også havde iklædt sig studenterhue og bredt smil.

– Jeg er glad for at vi får lov til at fejre vores sidste tid sammen. Det ville heller ikke rigtig give nogen mening at vi ikke fik lov, fortalte han, inden har trådte op i vognen.