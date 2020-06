Hvem er denne mand?

Foto: Politi.dk

Københavns Vestegns Politi efterlyser en mand, som mistænkes for et røveri på Søborg Hovedgade, hvorunder en kvinde sprang ud fra første sal

Af Redaktionen, redigeret

Københavns Vestegns Politi sætter manden i forbindelse med et røveri på Søborg Hovedgade tirsdag den 2. juni kl. 10.04. Under røveriet, hvor gerningsmanden truede med kniv, flygtede en kvinde ud af et vindue på første sal og sprang ned på fortovet. Hun pådrog sig overfladiske kvæstelser i faldet, blev hospitalsbehandlet og er siden udskrevet, fortæller politiet.

Den 4. juni opfordrede Københavns Vestegns Politi offentligt manden til at melde sig selv, fordi efterforskerne havde overvågningsbilleder af ham.

– Han har ikke meldt sig og nu offentliggør vi billederne. Hvis nogen ved, hvem han er eller hvor han færdes, så er vi meget interesseret i at høre om det, siger politikommissær Ole Nielsen.

Han talte engelsk, er ca. 20-25 år gammel og almindelig af bygning. Man kan se billede og en kort film på Københavns Vestegns Politis Facebook.