På SRU´s møde d. 3 juni, havde jeg under punkt 9 på dagsorden, stillet et ændringsforslag til ordlyden i vores kvalitetsstandarder.

Af Lene Svendborg

Lene Svendborg, Gladsaxe Byråd

Det handler om tilbud af hjælp med teknologiske løsninger. Jeg finder den eksisterende ordlyd hård og den signalerer et ulige magtforhold mellem borgeren og kommunen.

Eksisterende ordlyd:

“Der vil altid ske en konkret individuel vurdering af borgerens behov, ligesom borgerens egne ønsker og mål afdækkes. Når borgeren herefter tilbydes en rehabiliterende indsats eller en hverdagsteknologi som alternativ til traditionel kompenserende hjælp, er det ikke muligt for borgeren at vælge den kompenserende hjælp.”

Mit forslag til ny ordlyd:

“Der vil altid ske en konkret individuel vurdering af borgerens behov, ligesom borgerens egne ønsker og mål afdækkes. Hvis borgeren herefter tilbydes en rehabiliterende indsats eller en hverdagsteknologi som alternativ til traditionel kompenserende hjælp, skal borgeren motiveres til at sige ja til tilbuddet, i det omfang borgeren føler sig tryg ved anvendelse af hverdagsteknologi.

Kan der ikke i fællesskab med borgeren findes en god og tryg løsning med hverdagsteknologi, tilbydes borgeren den kompenserende hjælp.”

Afstemningen endte med 4 stemmer for (DF, Ø, V og mig selv), 4 stemmer imod (S og SF) og én der undlod (C).

Dermed faldt mit forslag desværre, hvilket ærgrer mig på borgernes vegne. At man undlader at stemme til dette forslag begriber jeg ikke – gør du?