Hvorfor om natten endnu engang?

Af Claus Lunddahl Rasmussen

Endnu engang må vi beboere på Søborg Hovedgade, stå model til ekstrem nattelarm. Og endnu engang er begrundelsen fra Vej&Park, at man vil påvirke trafikken mindst muligt. Endnu engang klinger argumentet hult. Det drejer sig, denne gang, om cykelstien på hovedgaden. Her bliver fræset og lagt ny asfalt. Ved selvsyn (da søvn ej var en mulighed) kunne jeg konstatere, at arbejdet, med lethed, kunne være udført inden for normal eller let udvidet kontortid, uden at dette ville have skabt hovedbrud for dagstrafikken – cykler som biler. Samme observation kunne gøres sidst, da drejebanen fra hovedgaden mod Søborg Parkalle skulle graves op.

Er det underentreprenører, der rådgiver kommunen til at betale for deres natlige virke, på bekostning af hundredvis af borgeres nattesøvn? Hvor meget mere koster det at udføre dette vejarbejde om natten kontra om dagen?

Til den der (igen) sidder klar med standardsvaret om trafiksikkerhed og lignende, vil jeg igen påstå, at det ikke har gang på jord. Endnu engang.