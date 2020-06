Ikke alle er lige coronaramt

Analyse af coronaeffekten på Gladsaxes virksomheder viser at nogle er ramt på økonomien mens andre er sluppet mere nådigt

Af Redaktionen, redigeret

I sidste uge diskuterede Gladsaxe Kommunes økonomiudvalg coronaeffekten for kommunens virksomheder, på baggrund af en analyse af, hvor hårdt virksomhederne er ramt i Gladsaxe.

I analysen, der er lavet af Iris Group og baseret på interviews med virksomhederne, kan man blandt andet læse, at de store sektorer som medicin- og bygge- og anlægssektoren er sluppet nådigt gennem coronakrisens første fase.

Novo og Novozymes har oplevet øget efterspørgsel, og byggebranchen har holdt skruen i vandet på grund af de øgede offentlige investeringer, mens detailhandel, operationel service, iværksættere, mindre udviklingsvirksomheder og oplevelseserhverv er hårdere ramt.

Størstedelen af virksomhederne på tværs af brancher vurderer samtidig, at der ingen risiko er for at de må afvikle virksomheden på kort sigt.

– De største erhvervsvirksomheder i Gladsaxe Kommune er hidtil sluppet nådigt gennem krisen. En del virksomheder frygter dog for en eventuel anden bølge i efteråret, konkluderer Iris Group i rapporten.

De største udfordringer for detailhandel, service og oplevelseserhverv på længere sigt er en skærpet konkurrence fra blandt andet onlinesalg, tilføjer man.

pk