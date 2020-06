Ja til en grønnere og mere levende by

Med Gladsaxestrategien har vi i Byrådet et fælles mål om, at Gladsaxe skal være en mangfoldig by med grønne åndehuller, der summer af liv.

Af Trine Græse

Trine Græse, borgmester

Med Gladsaxestrategien har vi i Byrådet et fælles mål om, at Gladsaxe skal være en mangfoldig by med grønne åndehuller, der summer af liv. Når jeg ser området ved Ringbo i dag, så rummer det ganske rigtigt et fint landskab. Der er bare ikke mange, der har glæde af det. Og når jeg ser på den anden side af vejen til Bagsværd Bypark, er der stadig meget langt til en grøn og levende by.

Alligevel mener Lars Abel (C) ikke, at en udvikling af området ved Ringbo er nødvendig. Det vil bare blive mere i samme stil, som det nye byggeri ved Vadstrupvej. Jeg tror, vi alle i Byrådet er enige om, at den form for byggeri skal vi ikke have mere af. Men det er ikke det samme som, at al udvikling er skidt, sådan som LA gentager igen og igen.

Jeg tror sagtens vi kan skabe en udvikling, der vil gøre området omkring Ringbo til et grønt og værdifuldt område i Bagsværd, som kommer alle til gode. Vi har allerede besluttet, at resten af Bagsværd Bypark skal være i en lavere højde. Der skal være variation i bebyggelsen, små lommer til ophold og fremfor alt mere grønt. Vi har lært af det første byggeri på Vadstrupvej, så lad os komme videre og bevise, at vi kan gøre det bedre.