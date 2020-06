Klimafornægtelse i Enhedslisten

I Gladsaxebladet 29. april giver Enhedslisten deres bud på en vej ud af klimakrisen. Den indeholder enkelte fornuftige punkter såsom mindre køb af nyt, mere reparation og en generel neddroslen.

Af Lars Pedersen

Lars Pedersen, Ulvebjerg 20, 2880 Bagsværd

I Gladsaxebladet 29. april giver Enhedslisten deres bud på en vej ud af klimakrisen. Den indeholder enkelte fornuftige punkter såsom mindre køb af nyt, mere reparation og en generel neddroslen. Derudover er resten af indlægget et romantisk klimafornægtende indlæg fra Enhedslistens ”Kriseplan”. Fakta og data er godt, her et lidt: I dag står vind- og solenergi for cirka 1,5% af verden energi produktion.

Hvis man skal reducere CO2 udledning med 45% i 2030 skal der bygges 350.000 vindmøller – om året. Affaldsproblematikken med vindmøller (mikroplast forurening og udtjente vindmøller) er ikke løst endnu. Om 5 år er der koblet over 75 milliarder enheder på internettet som alene i dag står for 10% af verdens El forbrug osv. Energiforbruget er kolossalt og stiger kun.

At konstatere, som Trine Henriksen, at CO2 udledningen falder 5-6 % i 2020 efter at hele Verden mere eller mindre har været lukket ned og så derefter tro og bilde folk ind, at cykelstier, renovering af togbanen mellem Køge og Fakse Ladeplads, solcelleanlæg på kommunale bygninger og forbud mod gasfyr kan løse klimakrisen er rendyrket klimafornægtelse. En del af løsningen er atomkraft og resten skal og kan kun være teknologisk udvikling.