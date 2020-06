Klimavenlig støj

Søborgmagle Kirke går i gang med stort jordvarmeprojekt hvor der bores 200 meter ned i undergrunden på kirkens grund

Af Redaktionen, redigeret

Med Søborgmagle Kirkes nyeste projekt vil naboerne nok komme til at høre lidt mere til kirken end normalt de næste par uger – og der er hverken tale om kirkeklokker, orgelbrus eller salmesang. Projektet er i bogstavelig forstand meget mere jordnært, og vil komme både kirken, kirkegængerne og den omgivende verden til gavn. Kirken går nemlig aktivt ind i kampen for et bedre klima med et stort jordvarmeprojekt – og det kommer til at give lidt støj i et par uger, fortæller man.

– Vi håber, at naboerne vil bære over med os her i etableringsfasen. Til gengæld regner vi med, at kirken vil spare cirka 8.000 kubikmeter gas om året de næste mange år – og dermed spare omgivelserne for mere end 17.000 kg CO2 årligt, siger Henrik Nyhuus, der som tidligere menighedsrådsformand leder projektet.

Fredag ankom en borerig, der den kommende tid skal bore 200 meter ned i undergrunden to steder på kirkens grund – og i hver af disse 15 cm brede borehuller trækkes 2 x 200 meter jordvarmerør, hvorfra varmen trækkes ud. Jordvarmeanlægget vil kunne forsyne kirken med den nødvendige varme det meste af året, så der kun i de allerkoldeste perioder må suppleres med naturgas.