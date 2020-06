Letbaneledningsarbejde

Ind- og udkørsel fra Gladsaxe Møllevej til Gladsaxe Ringvej spærres

Af Redaktionen, redigeret

Mens forsyningsselskabet Novafos skal foretage et større gravearbejde med ledningsomlægninger, for at gøre plads til letbanen, bliver det nødvendigt at spærre for ind- og udkørsel til Gladsaxe Ringvej fra Gladsaxe Møllevej i seks uger fra 20. juni, fortæller Gladsaxe Kommune.

Arbejdet påvirker al kørende trafik til og fra erhvervskvarteret, mens gående og cyklister stadig vil have adgang mellem Gladsaxe Møllevej og Gladsaxe Ringvej. Det vil fortsat være muligt at køre i begge retninger på Gladsaxe Ringvej, men der vil kun være et kørespor i retning mod Herlev, mens Novafos arbejder, tilføjer kommunen.

De eksisterende busruter opretholdes, men stoppestederne for linje 68, 160, 164, 200S og 250S på Gladsaxe Møllevej ud for Gladsaxe Trafikplads flyttes ind på Gladsaxe Trafikplads.