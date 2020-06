Lokaldemokrati i slæbegear

På trods af et hævet forsamlingsforbud til 50 personer og en genåbning af de offentlige arbejdspladser i Østdanmark fra 15. juni 2020, fastholder borgmester Trine Græse (S), at byrådet skal holde sit møde den 24. juni 2020 digitalt.

Af Astrid Søborg

Astrid Søborg, byrådsmedlem, gruppeformand (V), Gladsaxe Byråd

På trods af et hævet forsamlingsforbud til 50 personer og en genåbning af de offentlige arbejdspladser i Østdanmark fra 15. juni 2020, fastholder borgmester Trine Græse (S), at byrådet skal holde sit møde den 24. juni 2020 digitalt. Det har vi nu gjort siden marts 2020. Erfaringerne med de digitale møder er set fra Venstres gruppe i byrådet, at de digitale politiske møder er problematiske. Digitale møder egner sig til at træffe beslutninger af forretningsmæssig karakter, men som demokratisk redskab er de uegnede.

Drøftelser af større problemer, udfordringer og løsninger, herunder især drøftelser af større sager på byrådets forskellige udvalgsmøder kan ikke finde sted på en tilstrækkelig måde i en digital form. På samme måde hæmmes den demokratiske samtale mellem politikerne og borgernes naturlige mulighed for at deltage, når byrådet ikke forsamles i byrådssalen. I vores nabokommune Gentofte er det lykkedes at fastholde fysiske møder for byrådet ved at forsamles i rådhusets forhal i Corona-tiden, ligesom politikerne i Herlev er gået tilbage til almindelige byrådsmøder.

Vi er nu langt henne i en genåbningsfase. Af hensyn til det lokale folkestyre og kvaliteten af det politiske arbejde opfordrer Venstres gruppe borgmesteren til at afholde det kommende byrådsmøde i juni i byrådssalen på rådhuset.