Lundberg skal hyldes

Af Joakim Lemmé

Joakim Lemmé, stifter og redaktør, Debatforum for ægte AB-fans

Jeg synes, at man burde hylde AB-legende Knud Lundberg på en-eller-anden vis, sådan for alvor. Enten via en fornem statue som man gør i mange andre fodboldkulturer, eller en anerkendelse af ham på anden vis. Eventuelt portrætteret på bagsiden af den gamle tribune. En bagside, man vist roligt kan sige, har set bedre dage. Det ville samtidig pryde i gadebilledet, og der ville samtidig for alvor komme en følelse af, at her hører Akademisk Boldklub til!

For det mangler vi tilpas meget på Gladsaxe Stadion, netop den der følelse af, at det er her vi AB´ere har hjemme.

Lad dog eventuelt Knud Lundberg pryde i gadebilledet, på en sådan vis! Vi må samles i flok, os AB´ere. Og kommunen med også, eventuelt. Man kan passende starte i det små, som ville være at omdøbe Gladsaxe Stadion til “Knud Lundberg Idrætspark” eller lignende, i stedet for den der halve løsning, hvor en god sjat af ABs fans alligevel efter sigende skulle kalde stadionet for “Stade de Lundberg”. Ord er en ting, men handling er bestemt en helt anden.

Lad os gøre noget ved det kollektivt. Knud Lundberg har en særstatus i dansk sport, og derfor skal han også anerkendes i samme store stil, taget i betragtning af netop dét.

Jeg hører gerne fra dig/jer, hvis i synes om denne idé.