Malede Margrethe

Der var også tid og lejlighed til en is på en varm sommerdag. Foto: Kaj Bonne.

Borgmesteren afslørede fødselsdagsmaleri til Dronningen på Skovbrynet Skole

Af Peter Kenworthy

Gravhunde, vindmøller, vikinger, slotte, kronhjorte, havfruer, fiskekuttere, regnbuer, Krøyer-æstetik, abstrakt kunst – og selvfølgelig majestæten selv, der maler, vinker eller tager imod i galakjole.

Tusindvis af børn havde malet billeder til Dronning Margrethes 80 års-fødselsdag, til en stor fællesgave fra kommunerne til Dronningen – ét maleri fra hver kommune, malet af 3.klasses-eleverne. Temaerne for malerierne var Dronningen og et vartegn fra kommunen.

Borgmester Trine Græse besøgte tirsdag i sidste uge Skovbrynet Skole for at afsløre vindermaleriet fra Gladsaxe, der er inspireret af kubismen, og for at takke eleverne. Maleriet kommer til at hænge på slottet, og en plakat med maleriet, som skal hænge på Gladsaxe Rådhus, blev overrakt til borgmesteren.

Kommunerne og Kommunernes Landsforening fejrede tirsdag Dronningens fødselsdag ved et arrangement på Christiansborg Slot, hvor Dronningen fik de 98 malerier, efter at et arrangement i forbindelse med hendes fødselsdag var blevet aflyst på grund af corona.