Søborg-lærer med blandt sidste 15 i kampen om Politikens Undervisningspris

Af Redaktionen, redigeret

Feltet af mulige vindere af Politikens Undervisningspris er i løbet af de sidste uger blevet markant mindre. Helt præcist er 1937 indstillinger blevet snævret ind til 15 nominerede i de tre kategorier, som udgøres af grundskoler, gymnasieskoler og erhvervsskoler, fortæller Politiken.

En af de nominerede er Marianne Krogh Vissing fra Søborg, som underviser i dansk og billedkunst på Grønnemose Skole i Høje Gladsaxe.

Hun er indstillet af en række elever fra 8. klasse, der har haft hende i halvandet år og beskriver, at hun har en særlig evne til at få alle med og til at drage omsorg for hver enkelt elev.

– Hun har virkelig gjort vores skole bedre, siden hun kom, fortæller en af hendes elever.

Det er to ekspertpaneler bestående af undervisere og lærere, forskere og elever, der har stået for at udvælge de fem lærere og undervisere i hver kategori, som de mener bør nomineres og være med i opløbet til at vinde en pris for deres undervisning.

Går alt efter planen, og tillader myndighedernes retningslinjer det, vil vinderne blive fejret til en prisfest i Politikens Hus 18. august. Hovedprisen er på 75.000 kroner.