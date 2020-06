Mere letbanearbejde

Et kørespor og ændret gang- og cykelrute på Gladsaxe Ringvej mod Herlev

Af Redaktionen, redigeret

Ledningsomlægninger langs Gladsaxe Kirkegård betyder at der kun er et kørespor mod Herlev samt ændret rute for gående og cyklister frem til august 2020, fortæller Gladsaxe Kommune.

Forsyningsselskabet Novafos skal nemlig gøre klar til ledningsomlægninger ud for busstoppestedet på højre side af Gladsaxe Ringvej mellem Gladsaxe Møllevej og Hillerødmotorvejen i retning mod Herlev. Arbejdet vil strække sig langs Gladsaxe Kirkegård.

Arbejdet varer frem til august 2020 og udføres inden for normal arbejdstid på hverdage. Bilister kan eventuelt opleve kødannelse fra Gladsaxe Møllevej og frem til Hillerødmotorvejen. Cyklister og gående ledes midlertidigt ind over Gladsaxe Kirkegård på en fællessti i retning mod Herlev, fortæller Gladsaxe Kommune.

På Gladsaxe Møllevej vil der være en dobbeltrettet cykelsti der fører hen til ruten gennem kirkegården. Der vil være opsat infotavler i krydset ved Gladsaxe Møllevej og langs med ruten. Busstoppestedet på hjørnet af Gladsaxe Ringvej og Gladsaxe Møllevej opretholdes. Der vil være almindelig støj fra gravearbejdet samt arbejdskørsel til og fra området, tilføjer man.