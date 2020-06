Mod bedre vidende

Læserbrevet ”Godt forsøgt” som Klaus Fritzbøger har skrevet, som svar på Henrik Back Mortensens læserbrev, som jeg ikke har læst, er årsagen til, at jeg vil prøve, at rette en misforståelse.

Af Hans Larsen

Hans Larsen, Telefonvej 4H

Læserbrevet ”Godt forsøgt” som Klaus Fritzbøger har skrevet, som svar på Henrik Back Mortensens læserbrev, som jeg ikke har læst, er årsagen til, at jeg vil prøve, at rette en misforståelse.

Det lader til, at Klaus taler imod bedre vidende. Du skriver, at Byrådet ikke ønsker at, forringe maden til os ældre – den kan ikke blive ringere. Som næsten daglig bruger af PC-cafeen på Kildegården ved jeg, hvad jeg taler om. Derfor vil jeg anbefale dig at læse menulisterne, her vil du se følgende:

At den mad som tilbydes os, er kedelig, fantasiløs, (de fleste retter er med brun sovs) de gentages med meget korte intervaller, de er kort sagt ikke spændende, men det har ikke altid været sådan, hvad er der sket? Ret skal være ret, maden er spiselig og personalet er venlig, men så er alt positivt også sagt.

Det er mit ønske, at du vil nævne det for kommunalbestyrelsen, og være medvirkende til, at vores mad ikke mere vil være kedelig, fantasiløs, og at der er længere i mellem gentagelserne.