Natarbejde sikrer trafikafviklingen

Jeg beklager de støjgener, som Claus Lunddahl Rasmussen og andre beboere på Søborg Hovedgade oplever som følge af det igangværende vejarbejde.

Af Carsten Høeg Maegaard

Carsten Høeg Maegaard, teamleder for Veje og Trafik, Gladsaxe Kommune

Jeg beklager de støjgener, som Claus Lunddahl Rasmussen og andre beboere på Søborg Hovedgade oplever som følge af det igangværende vejarbejde. Slidlags-arbejdet på Søborg Hovedgade, især på cykelstierne, har været længe ventet, fordi cykelstierne er slidte på grund af mange gravearbejder. Asfaltarbejdet foregår på en lang strækning og omfatter stort set hele Søborg Hovedgade, men det er heldigvis kun i en begrænset periode.

I By- og Miljøforvaltningen har vi vurderet, at det er nødvendigt at udføre asfaltarbejdet som natarbejde. Det har vi for at sikre en acceptabel trafikafvikling og minimere de trafikale gener. Det er ikke noget nyt, men noget vi stiller krav om på vores hovedfærdselsårer, hvor der kører mange busser, cykler og biler. Søborg Hovedgade er en af Gladsaxes mest benyttede vejstrækninger, hvor der på en normal hverdag kører over 22.000 biler og busser. Entreprenøren har informationsskrivelser op i opgangene på strækningen, hvor der er varslet om det forestående nattearbejde. Der er dog stillet krav om, at arbejdet skal støje mindst muligt, og at det mest støjende arbejde skal udføres inden kl. 22.

Du og andre er altid velkomne til at kontakte os på veje@gladsaxe.dk, hvis I oplever yderligere gener ved vejarbejdet.