Nedlukning redder liv

Nyt studie vurderer at corona-nedlukningen har reddet millioner af menneskeliv

Af Redaktionen, redigeret

Regeringernes nedlukning af deres samfund har haft store økonomiske konsekvenser. Men det har samtidig været afgørende for at bremse coronasmitten og samtidig reddet rigtig mange menneskeliv. Det siger ny research fra det førende britiske universitet, Imperial College London, offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature.

Imperial College London estimerer at nedlukningen af 11 europæiske samfund, sammen med skolelukninger, har reddet over 3 millioner liv – 34.000 alene i Danmark, hvor man regner med at kun omkring 1 procent var smittet med coronavirus i starten af maj.

Coronasmitten er på fremmarch flere steder i verden, ikke mindst i Sydamerika og Indien, og i Beijing har man i weekenden indført en delvis nedlukning på grund af et nyt smitteudbrud.

– Vi er kun i begyndelsen af pandemien, fortalte en af forskerne fra Imperial College London til BBC, og tilføjede at der kan komme en ny smittebølge snart, hvis vi åbner for meget op.

Ifølge tal fra Statens Serum Institut, opgjort 12. juni, er der testet 8.855 Gladsaxe-borgere for corona. Der er samtidig registreret 282 COVID-19-tilfælde, hvilket svarer til 407 smittede per 100.000 indbyggere – såkaldt kumulativ incidens. Den 1. maj var der til sammenligning registreret 219 COVID-19-tilfælde.

Forskerne fra Imperial College London mener dog at der generelt har været mange flere smittede end der har været rapporteret.

pk