Nej tak til skattely

Luksushus i Grand Cayman på Caymanøerne, der er på EU’s sortliste over skattely. Foto: Colourbox.

Der har været meget debat om skatteunddragelse på det seneste. I Gladsaxe ønsker man ikke at handle med virksomheder i skattely

Af Peter Kenworthy

Den seneste tids debat om skattely har blandt andet handlet om de danske selskaber der får corona-støtte, men ikke betaler skat i Danmark, og hvorvidt og hvor meget deres investeringer eller medarbejdernes løn bidrager til samfundet

– Multinationale selskaber skal ikke unddrage sig skattebetaling ved at flytte overskud uretmæssigt ud af Danmark til skattely. Derfor styrkes indsatsen nu mod international skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning, skrev Skatteministeriet i en pressemeddelelse 8. juni.

Et af de områder som der skal mere kontrol med, er transfer pricing, tilføjer Skatteministeriet.

Enhedslisten Gladsaxe holdt 18. juni et virtuelt offentligt møde om skattely og hjælpepakker på Zoom/Facebook i sidste uge med byrådsmedlem Trine Henriksen som moderator, og med oplæg af finans- og skatteordfører for Enhedslisten, Rune Lund, og Fagsekretær i Enhedslisten, Tobias Clausen.

– Vi har generelt at gøre med et systemisk problem, men selvfølgelig har man jo har mulighed for at handle lokalt … Og der kan godt være legitime årsager til, at man ikke betaler skat, fortalte Rune Lund.

Vil være skattelyfri kommune

En undersøgelse, lavet af Oxfam Ibis og magasinet Kommunen, peger på at kommunerne hvert år lægger mange millioner kroner hos private firmaer, hvis ejere befinder sig i skattely.

I Gladsaxe Kommunes indkøbspolitik skriver man at man ønsker ”at handle med virksomheder, som udviser en ansvarlig skatteadfærd”, at man forventer ”at vores leverandører efterlever OECD’s retningslinjer for beskatning”, samt at man vil ”arbejde aktivt for at få ændret de hindringer, der er for, at vi kan til- og fravælge virksomheder med henvisning til deres skatteadfærd”.

Gladsaxe Kommune har desuden skrevet under på Oxfam Ibis’ charter for skattelyfri kommuner.

Her skal man blandt andet støtte sig til EU’s udbudsdirektiv, hvor man kan læse, at offentlige kontrakter ikke bør tildeles til virksomheder som har manglende betaling af skatter eller bidrag til sociale sikringsordninger.

Det er svært

– I dag kan du godt udelukke en virksomhed, men det er svært, mener Tobias Clausen dog om kommunernes muligheder for at undgå skattely.

Erhvervsminister Simon Kollerup gav en liste på i alt 58 virksomheder, i et svar 10. juni til Rune Lund i Folketingets Erhvervsudvalg om, hvor mange danske selskaber der optræder på EU’s skattely-sortliste, som dog ikke inkluderer nogen EU-lande.

Finans.dk beskrev dog i september sidste år, hvordan de største skattely ligger i EU. Samt hvordan Danmark mistede 6,9 milliarder kroner i selskabsskat i 2016, blandt andet fordi ”lande som Irland, Holland og Luxembourg har kattelemme til at få penge uden om beskatning i EU”.

FAKTA

Transfer pricing er når et firma køber varer i en anden af firmaets filialer i et andet land til kunstigt høje eller lave priser. Ifølge skatteministeriet skal firmaerne ”anvende priser og vilkår for de koncerninterne handler som kunne være opnået mellem uafhængige parter”.

Ifølge FN foregår over halvdelen af verdens samlede handel imellem firmaernes egne filialer. Ifølge Skattestyrelsen betalte 36 procent af alle skattepligtige selskaber i Danmark selskabsskat i 2018.

SKAT undersøger om handlerne sker til armslængdepris for at sikre, at de ikke benyttes til uretmæssigt at flytte indkomst fra et land til et andet.

I OECD’s retningslinjer for multinationale firmaer står det blandt andet, at ”virksomhederne skal overholde både ånd og ordlyd i skattelovgivning og regler i alle de lande, hvor de opererer”.