Nu med tilskuere

Nu er der igen mulighed for at se bold på Gladsaxe Stadion og ikke bare gennem en tv-linse. Foto: Peter Kenworthy

Der er åbnet for at der kan være 500 tilskuere til 2. divisionskampe

Af Peter Kenworthy

Hvis man har savnet at komme på Gladsaxe Stadion og se live-fodbold, er der nu gode nyheder.

Regeringen og Folketinget er nemlig blevet enige om at tillade op til 500 personer til idrætsbegivenheder (inklusive personale og idrætsudøvere). Og det gælder også for 2.divisionskampe.

– Der vil dog være en del restriktioner der skal overholde, men alt i alt er det rigtigt glædeligt at vores tilhængere nu atter kan komme til bold, fortæller bestyrelsesformand i AB, Torben Oldenborg.

Der er ikke mulighed for, som det ser ud nu, at følge sit hold på udebane, åbningen er således udelukkende for hjemmeholdets tilskuere, og der kan maksimalt lukkes 50 personer ind i loungen, tilføjer han.