Ny struktur i 2. division

Så er det snart tid til bold i Gladsaxe Idrætspark. Dog nok uden tilskuere. Foto: Kaj Bonne.

Klubberne er blevet enige om strukturændring, foreslået af B93

Af Peter Kenworthy

2. division forventes at genstarte 14. juni, med mindre divisionen ikke bliver del af genåbningsfase 3.

Og nu er klubberne blevet enige om en turneringsstrukturændring, der blandt andet betyder, at der kun bliver to nedrykkere i år, 2020/21 bliver en overgangssæson med 28 hold, og fra sæsonen 2021/22 niveaudeles den nuværende 2. division til to rækker med 12 hold i hver, skriver Divisionsforeningen i en pressemeddelelse.

I kombination med dette udvides antallet af oprykkere fra Herre-DS til 2. division fra tre til fire hold, mens antallet af nedrykkere fra NordicBet Liga uændret er tre hold.

– Sæsonen 2021/22 får dermed en ny og blivende struktur, hvor 24 2. divisionsklubber konverteres til 12 hold i 1. division og 12 hold i 2. division, fortæller Divisionsforeningen.

Mange meninger

Ifølge bestyrelsesformand i AB, Torben Oldenborg, skal årsagen til at 2. division ikke blev genopstartet på lige fod med Superligaen og Nordic Bet Ligaen ses i lyset af, at kun nogle klubber og spillere er professionelle hvorimod andre er rene amatørklubber.

Samtidig har der været næsten lige så mange meninger om hvorvidt man skulle spille sæsonen færdig, som der er klubber i divisionen, tilføjer han.

– AB har hele tiden bakket op om Divisionsforeningen og DBU. Vi vil dansk fodbold det bedste frem for at pleje særinteresser, vi ønskede at spille så meget som muligt, også hvis det var påkrævet at spille i hele sommerferien. Vi stiller med det hold vi har og kommer hvor vi skal i landet for at bakke op om en så sportslig løsning som overhovedet muligt, fortæller Torben Oldenborg.