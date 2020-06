Øget frihed og uafhængighed

Lene Svendborg (byrådsmedlem udenfor parti) mener, at alle borgere med behov for hjælp, skal kunne takke nej til teknologiske hjælpemidler.

Dorthe Wichmand Müller, formand for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

For hvem ønsker at være afhængige af fremmede, hvis der er andre muligheder?

Derfor tilbyder vi først og fremmest hjælp til selvhjælp, så vores borgere kan vende tilbage til den hverdag, de kender, i det omfang det overhovedet er muligt. Det kan være gennem træning af daglige gøremål eller ved hjælp af teknologiske hjælpemidler, der kan lette hverdagen og øge frihed og uafhængighed af andre. Det er det rehabilitering og brug af hverdagsteknologi går ud på. Så hvis vi vurderer, at en borger har gavn af rehabiliterende træning eller hverdagsteknologi, så er det den hjælp, vi prøver af først og vejleder og støtter borgeren.

At tro på, støtte og motivere er at vise respekt for den enkelte borger. Men hvis man ikke kan, så skal man heller ikke. Hjælpen tilbydes altid med udgangspunkt i et individuelt skøn af borgerens behov og ønsker, og jeg kan garantere, at ingen borgere efterlades hjælpeløse med teknologier, som de ikke kan finde ud af at bruge.