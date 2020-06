På pension efter 40 år

Søborg Dyreklinik lukker og Sys Sørensen går på pension

Af Redaktionen, redigeret

Sys Sørensen husker tydeligt dagen hvor hun – grøn og spændt – startede tilbage i oktober 1979. For hvad kunne klienterne nu finde på at spørge om?

Men det er vist gået meget godt, mener hun selv, for et utal af familiedyr i alle afskygninger har været en tur på klinikken på Christianehøj. Og høns har hun stort set haft eneret på.

Sys har desuden haft over 250 erhvervspraktikanter og 20 klinikmedarbejdere, som er blevet udfordret hos hende. En del er siden blevet alt fra dyrlæger til biologer, fortæller hun, og tilføjer, at hun er glad og taknemmelig for alle de gode oplevelser med klienter og deres kæledyr igennem årene.

Der er udendørs afskedsreception 20. juni mellem 11 og 15. Efter Søborg Dyreklinik lukker og slukker den 30. juni, skal kæledyrene i stedet på Lyngby Dyrehospital. Og Sys Sørensen vil hellige sig fuglekiggeri, garderuniformer og familien.