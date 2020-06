På talefod med ordensmagten

Foto: Københavns Vestegns Politi.

Den mobile politistation besøger Høje Gladsaxe

Af Redaktionen, redigeret

Hver mandag hele sommeren er lokalpolitiet igen fast til stede i Høje Gladsaxe. Først fra klokken 14 til 17, hvor den mobile politistation holder ved ’den runde’ og dernæst fra klokken 18 til 21 et andet sted i kvarteret. Politiet opfordrer til at man kommer forbi, og fortæller om sine oplevelser i området eller bare hilser på lokalbetjentene.

– Vi er der for at fortælle om arbejdet som politibetjent, for at man kan møde os i øjenhøjde, og for at lytte til alt fra færdsel til utryghed. Hvis man har en specifik problemstilling, kan vi også lave en indsats eller råde eller vejlede på stedet, fortæller politikommissær Klaus Mortensen.

