Penge til planer

Maskotten Duckly, kampagneansvarlig i Gladsaxe Ishockey Anders Gerhardt, direktør i Danmarks Ishockey Union Ulrik Larsen, sportslig ansvarlig Gladsaxe Ishockey Mikael Florentz og Villas på 3 år fra Gladsaxe Ishockey viser checken på de 50.000 frem. Foto: Kaj Bonne.

Gladsaxe Ishockey Ungdom har fået bevilget 50.000 kroner fra Danmarks Ishockey Union

Af Redaktionen, redigeret

I efteråret 2019 gennemførte Gladsaxe Ishockey en rekrutteringskampagne for at øge medlemsantallet i ungdomsafdelingen.

– Sporten er i fremgang og landsholdene og spillerne i udlandet gør det fantastisk. Så vi ønskede at udnytte den positive omtale og ride med på bølgen. Vi inviterede børn under 9 år og deres forældre til prøvetræning i hallen to søndage i november via en målrettet digital kampagne på Facebook. Klubben fik også trykt nogle invitationer og plakater, og budskabet blev spredt via børnehaver og skoler, fortæller kampagneansvarlig, Anders Gerhardt.

30 børn med forældre tog imod invitationen og mødte op i Gladsaxe Ishockey på Isbanevej, og prøvede sporten et par timer i det veltilrettelagte træningsprogram, fortæller klubben.

– Vi har mange planer for fremtiden, som vi glæder os til at løfte sløret for snart. Det koster jo penge at skabe resultater, og dét var ganske enkelt ikke muligt uden pengene fra DIU, så en stor tak. Også en kæmpestor tak til trænere, assistenter, sponsorer og forældrefrivillige fra Gladsaxe Ishockey, som hjalp de nye løver og forældrene godt til rette i klubben. Vi er superglade og klar til kamp, siger sportslig ansvarlig i Gladsaxe Ishockey, Mikael Florentz.