Plads til det lokale

Der er blevet sat ’Køb Lokalt’-plakater og andre ting op mange steder i byen. Foto: Kaj Bonne.

Som følge af coronakrisen vil flere forbrugere søge det nære og prioritere at købe i lokale butikker, forudser undersøgelse

Af Peter Kenworthy

Efter coronakrisen har de danske butikker mere end nogensinde brug for opbakning fra de lokale borgere – og en del tyder på, at de vil få det.

Ikke kun på grund af årets Køb Lokalt-kampagne, som Gladsaxe og 13 andre byer samt kæden Min Købmand er med i, men også fordi ”det lokale” generelt forventes at blive prioriteret højere af de danske forbrugere som følge af coronakrisen.

Det viser blandt andet det nye forbrugerstudie, som mediabureau-gruppen GroupM har gennemført blandt 1.000 voksne danskere under coronakrisen. Her siger 30 procent, at de i højere grad end før corona-udbruddet nu overvejer at købe ind i lokale butikker.

Dette er ifølge undersøgelsen led i en generel øget prioritering af det lokale på forskellige forbrugsområder.

Således overvejer 30 procent i højere grad end før coronaen at holde sommerferie i Danmark, 24 procent at købe lokalt producerede dagligvarer og 11 procent at købe møbler og interiør produceret i Danmark.

Køb Lokalt

Kampagnen ’Sæt pris på din by – Køb Lokalt’ skal styrke danskernes bevidsthed om at handle lokalt for at fastholde levende og dynamiske byer. Kampagnen markedsføres i de 14 deltagende byer sommeren over. Selve Køb Lokalt-dagen, som blev afviklet med stor succes første gang i 2018, afholdes efter planen 5. september.

Bag projektet står De Lokale Ugeaviser, BIDDanmark, reklamebureauet Marketsquare og hovedsponsoren MobilePay. Også Fynske Bank, KFI og de deltagende byer bidrager til finansieringen.