Populistiske Venstre slår plat på Corona

Af Serdal Benli

Serdal Benli, gruppeformand SF

I SF står vi selvfølgelig helt og holdent på mål for den Gladsaxestrategi, der tager udgangspunkt i FN’s bæredygtigheds-mål som et bredt flertal i byrådet har vedtaget. I øvrigt en strategi som vi er stolte af og som andre kommuner inspireres af. Vi står også på mål for Gladsaxestrategien, selvom Venstres Henrik Bach Mortensen i sidste uges avis, på bedste populistiske maner, prøver at blande Coronakrisen ind i en flerårig plan om hvor Gladsaxe skal bevæge sig hen. Venstre kæmper åbenbart så indædt for privatbilismen på bekostning af de alt for mange Gladsaxe-borgere, der lever med støj, at man vover at spille på smittefare i den offentlige transport. Dette til trods for at hele den offentlige transport kører og har gjort det under hele coronakrisen.

Venstre må gerne være imod en vis fortætning af kommunen, men det er direkte useriøst at binde den sammen med Corona. Samlet set vidner indlægget fra Henrik Bach Mortensen om et parti der er imod for at være imod, og så må argumenterne opfindes derefter. Derved fortsætter Venstre den stil, hvor de råbende ser til fra sidelinjen, imens resten af byrådet arbejder konstruktivt med Gladsaxes udvikling som grøn og bæredygtig. I Gamle dage var Venstre i Gladsaxe kendt for at være ideologiske men seriøse og konstruktive. Det er en noget anden stil vi ser fra den nuværende V-byrådsgruppe.