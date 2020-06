Ung Bagsværd-løber satte flere rekorder på 5 km landevej

Af Redaktionen, redigeret

16-årige Joel Ibler Lillesø fra Bagsværd Atletik Club var oppe imod et stærkt felt til et 5 km landevejsløb i Flakkebjerg i weekenden. Efter at have lagt sig frontgruppen fra start, krydsede han målstregen i lynhurtige 13.59 – to sekunder efter Thijs Nijhuis fra Viborg, skriver det nationale forbund for atletik, gang og motionsløb, Dansk Atletik, på organisationens hjemmeside.

– Jeg er helt oppe of flyve over det. Havde ingen forventninger om at løbe så stærkt, fortalte Joel Ibler Lillesø efter løbet.

Lillesø har dermed den næsthurtigste danske 5 km-tid på landevej nogensinde, og samtidig er tiden både dansk ungdomsrekord for 17-årige, dansk U18-rekord, dansk U20-rekord, dansk-U23 Rekord, D17-klubrekord og senior-klubrekord, fortæller Bagsværd Atletik Club (BAC) på klubbens hjemmeside.

pk