Sådan håndterer du angst i dagens Covid-mani

Af SPONSORERET INDHOLD

Angst er en følelsesmæssig tilstand som er kendetegnet ved uro, panik, frygt eller rædsel, usikkerhed og/eller bekymring. Fysiske symptomer som ofte ledsager følelser af angst inkluderer rysten, søvnløshed, frygt, svedeture, åndenød, hurtig hjerterytme og/eller hjertebanken, smerte i brystet, nedsat sexlyst, kvalme og/eller diarré.

Følelser af angst kan udvikle sig til en større sundhedsmæssig bekymring hvis symptomerne bliver særligt slemme eller er vedvarende, medfører følelsesmæssig nød eller når symptomerne begynder at påvirke din dagligdag. En akut form for angst beskrives ofte som panikanfald – en pludselig, intens følelse af panik og frygt kombineret med åndenød, overdreven svedtendens, hurtig hjertebanken og/eller en følelse af truende død.

Den præcise årsag til angst- og panikanfald i en given patient er ofte ukendt. Angstanfald kan udløses af intens stress eller en traumatisk begivenhed såsom død, ulykker eller skilsmisse, mens andre udløses uden nogen identificerbar årsag. Fysiologiske og arvelige faktorer kan også spille en rolle i hvorfor man får angst. Visse stoffer eller medikamenter, eller abstinenser fra disse, kan også udløse angst.

De mest almindelige triggere inkluderer koffein, håndkøbsmedicin mod tilstoppede luftveje, astmamedicin samt abstinenser fra alkohol, tobak, koffein, visse medikamenter og andre vanedannende stoffer inklusiv narkotika.

Nogle praktiserende naturmedicinere har brugt alternative ikke-medicinske planteolier såsom cbd-olie, som er velkendt for dets beroligende virkning og som viser store muligheder for at dulme symptomer på nervøsitet. Du kan få cbd-olie i dets reneste form fra Cibdolcbd.dk. Lavendelolie og baldrian bliver også ofte brugt på grund af deres beroligende egenskaber, så der er muligheder.

Calcium, magnesium og B-vitaminkompleks bidrager alle til nervesystemets helbred og funktion. De understøtter også produktionen af neurotransmittere, kemikalier, der hjælper med at sende signaler imellem nervecellerne.

Regelmæssig motion og at praktisere afslapningsteknikker såsom meditation, yoga, t’ai chi eller progressiv afspænding er alle ikke-medicinske hjælpemidler, som kan hjælpe med at lindre angstlidelser. Din rutine bør inkludere konditionstræning, som forbrænder mælkesyre, producerer humørforbedrende kemikalier, kaldet endorfiner, og får kroppen til at bruge ilt mere effektivt.

Kontrollerede vejrtrækningsøvelser kan hjælpe med at lette et panikanfald. Når du får et anfald, så prøv denne øvelse: Træk langsomt vejret ind, imens du tæller til fire. Hold vejret imens du tæller til fire, og pust langsomt ud imens du tæller til fire. Hold vejret imens du tæller til fire. Gentag cyklussen indtil du kan mærke at anfaldet er overstået.

Tal altid med din læge inden du burger nogen former for behandling – inclusive urtetilskud og naturmedicin – og gør din læge opmærksom på hvis du har en alvorlig helbredstilstand eller du tager nogen former for medicin. Oplysningerne her er udelukkende beregnet til uddannelsesmæssigt formal og er på ingen måde beregnet som erstatning for medicinsk rådgivning.