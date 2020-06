Sætter pris på det lokale

Der er fokus på at købe lokalt i Gladsaxe for tiden – både i det store og det små. Foto: Kaj Bonne.

Kunderne støtter de lokale butikker under coronakrisen. Og det er man glade for hos butikkerne

Af Peter Kenworthy

For tiden er butikker og byer mange steder i landet med i en kampagne, som under parolen ”sæt pris på din by – Køb Lokalt” inviterer borgerne tilbage i de lokale butikker i kølvandet på coronaen, for at være med til at bevare de levende byer og bydele. Også i Søborg, Bagsværd og Buddinge.

Finansministeriet forventer at BNP falder med omkring 5 procent i år, hvilket er større end under finanskrisen, men mindre end lande som Sverige og Tyskland, ifølge et skøn fra EU-Kommissionen.

Næste år forventes dog en vækst på 4 procent. Samtidig stiger forbrugertilliden også stille og roligt. Og i en ny forbrugerundersøgelse, som mediabureau-gruppen GroupM har gennemført blandt 1.000 voksne danskere under coronakrisen, siger 30 procent, at de i højere grad end før corona-udbruddet nu overvejer at købe ind i lokale butikker.

Positiv stemning

Mikkel Niess, der er BID-ansvarlig i Gladsaxe, fortæller at han kunne mærke en positiv stemning blandt detailhandlen i Gladsaxe, som om man ikke er ramt på samme måde som andre steder i landet, da han talte med halvfems butiksejere i Gladsaxe i forrige uge.

– Man kan mærke at kunderne er tilbage, og der er generelt en god, positiv stemning. Butikkerne føler også, at kunderne har taget Køb Lokalt-kampagnen til sig, fortæller han.

Ifølge Nikolaj Norling, der er daglig leder i Bog & Idé i Bagsværd, har hans butik faktisk solgt flere varer i maj 2020 end sidste år.

– Generelt har vi klaret os meget godt. Jeg tror også at kunderne har taget ideen med at købe lokalt til sig. De har fået en øjenåbner i forhold til at der lige pludselig måske ikke var nogen lokale butikker, og derfor støtter de op, tilføjer han.

Også indehaver af Danbolig Søborg og Bagsværd, Ricco Clausen, er godt tilfreds. – Alle holdt lige vejret, men nu går det rigtig fint fremad. Og vi har faktisk mere travlt nu end før corona. Vi mangler boliger til salg og efterspørgslen er der, siger han.

Danbolig har også haft gang i en konkurrence, sammen med andre af de lokale butikker, for at sætte fokus på det lokale handelsliv. Her har der været super deltagelse, fortæller Ricco Clausen.

Flinke kunder

Hos dametøjsbutikken Hanne Hove i Buddinge Centret, går salget okay, fortæller Camilla Hove. Her har de selv hængt egne køb lokalt-skilte ud i vinduerne i april, inden kampagnen for alvor startede op.

– Vi har fortalt kunderne at krisen har været hård, og at de skal tænke på at de er med til at redde os. Og det betyder noget for dem, kan vi mærke, og det er vigtigt for os. For vi lever ikke af turister, vi lever af de lokale, som heldigvis er flinke til at støtte. Det er fordelen ved Gladsaxe, fortæller hun.

De Lokale Ugeaviser, BidDanmark, MobilePay og reklamebureauet Marketsquare står bag køb lokalt-kampagnen.

BID står for Business Improvement Districts. Der er tre BID’er i Gladsaxe: Søborg, Buddinge og Bagsværd. BID-netværket blev startet i 2018, som et samarbejde mellem kommunen, lokale erhvervsdrivende, foreninger og borgere. pk