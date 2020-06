Test om du har haft corona

Med et lille prik i fingeren på apoteket kan du finde ud af om du har været smittet med coronavirus

Af Redaktionen, redigeret

Testen foregår ved, at apotekets faguddannede personale laver et lille prik i fingeren og opsamler en dråbe blod, som bliver undersøgt for antistoffer mod virusset SARS-CoV-2, der forårsager COVID-19. Efter 10 minutter kan testen vise, om blodet indeholder antistoffer, og dermed om testpersonen har været smittet.

Der findes i øjeblikket ingen tilgængelig antistoftest, der kan give et fuldstændigt sikkert resultat. Men den test, man benytter på apotekerne, er valideret af Statens Serum Institut som en af de sikreste på markedet.

Apoteket tilbyder testen i hele åbningstiden og uden tidsbestilling. Mere information om antistoftest på apoteket findes på Apoteket.dk/antistoftest