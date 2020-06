Tilfredse biblioteksbrugere

Bibliotekerne er åbnet begrænset op igen, og det er der nok mange brugere der er glade for. Foto: Kaj Bonne.

Årsberetning fortæller at 98 procent er tilfredse med deres bibliotek

Af Peter Kenworthy

Som en del af anden fase af genåbningen, har biblioteker landet over fået lov at åbne begrænset op igen.

Og ifølge en årsberetning for Gladsaxe Bibliotekerne for 2019, vil der nok være mange der er glade for at kunne komme på biblioteket igen. Ikke mindst fordi bibliotekerne er et af de relativt få steder, hvor man kan have det sjovt og lære noget, uden at skulle have tegnebogen frem.

Ifølge den årlige brugertilfredshedsundersøgelse, Bibliometer, som laves af analysefirmaet Moos-Bjerre, svarer hele 98 procent nemlig at de alt i alt er tilfredse med biblioteket.

Glad for brugertilfredshed

Bibliotekschef Jakob Lærkes er rigtig glad for de stærke brugertal, fortæller han.

– Det kan man ikke bede om bedre, og jeg tænker at det tyder på at brugerne har taget rigtig mange af de nye tilbud til sig, siger jakob Lærkes.

Besøgstallene er godt nok for nedadgående på Gladsaxes biblioteker, ifølge tallene i årsberetningen, men det er måske nok kun på papiret.

For man skiftede tællersystem for nyligt, fordi det gamle var designet til detailbranchen og talte ikke besøgende under 1,20 meter med, fortæller Jakob Lærkes.

– Så tallene fra sidste år mangler en del af de børnebrugere, som vi havde sidste år. De er kommet på biblioteket, det ved vi, men de er ikke blevet talt af kameraerne, tilføjer han.

Dog er udlånstallene også faldet lidt fra 2018 til 2019, mens de digitale udlån er steget markant.

Kulturelt kraftcenter

Målet for bibliotekerne er at man skal være ”Gladsaxes kulturelle kraftcenter”, og målt på det alsidige udvalg af tilbud er det nok ikke helt uopnåeligt.

Når nu man blandt andet har kunnet benytte sig af at gå i Bibliografen, i samtalesalon, i Bibliotekshaven, til faglitteratursfestival, eller af musikcontaineren i Høje Gladsaxe, hvor de unge har kunnet lave musik og kunst i det forgangne år.

Og netop udfordringerne i Høje Gladsaxe-filialen er noget man satser på at finde en god løsning på i den kommende tid, sammen med en satsning på at understøtte lystlæsning, fortæller Jakob Lærkes.