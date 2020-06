Tre gode råd til, hvad du kan gøre med din gamle smartphone

SPONSORERET INDHOLD: Det er normalt for de fleste, at efter man er færdig med at bruge sin mobil, så ryger den enten til skrot, eller også får den nyt liv hos en ven eller en i familien. Der er dog mange ting, som du kan gøre med din gamle smartphone, og derfor får du i denne artikel tre gode råd til hvad du kan gøre

Af SPONSORERET INDHOLD

Det er normalt for de fleste, at efter man er færdig med at bruge sin mobil, så ryger den enten til skrot, eller også får den nyt liv hos en ven eller en i familien. Der er dog mange ting, som du kan gøre med din gamle smartphone, og derfor får du i denne artikel tre gode råd til hvad du kan gøre, efter du er blevet træt af dit gamle elektronik. Du kan efterfølgende læse flere fakta om smartphones og genbrug her.

Byt den til nyt

Er du færdig med din gamle smartphone, så kan du altid vælge at bytte den til en ny. Dette kan du gøre ved mange forskellige forhandlere. Her skal du blot gå ned med din smartphone, så evaluere sælgeren om, hvor god stand mobilen er i, og efterfølgende får du så et tilbud på en ny, hvor der er trukket penge fra prisen, nu hvor du har afleveret din gamle mobil. Dette er nemt og simpelt, og du får altså noget for dit gamle elektronik. Dette er også en god måde at være grøn og god ved miljøet, da du giver mobilen tilbage til et sted, hvor den kan ordnes, så den kan genbruges.

Donér din mobil

Efter du er færdig med din smartphone, så er der mange forskellige steder, hvor du kan donere din mobil, til et bedre formål. Her vil de professionelle så rense din mobil, og de vil gøre den klar til en ny person, som så kan få glæde af den. Dette er både en grøn og velgørende måde at give din gamle mobil nyt liv, og det er en måde, hvor du er sikret, at din smartphone ikke blot bliver smidt i storskrald.

Sælg den videre

Dette kan du kun gøre, hvis elektronikken stadig virker, men er dette tilfældet, så kan du altid tjene lidt ekstra penge til en ny smartphone ved at sælge den gamle videre. Dette er en måde, hvorpå du kan give din smartphone nyt liv, og det eneste, som du skal huske inden er at slette alle dine data, så du er sikker på, at disse ikke bliver misbrugt. Så kan du altså nemt tjene lidt ekstra penge, og du kan være sikker på, at du har gjort det mest grønne for din smartphone. Dette kan du gøre på mange forskellige onlinetjenester på nettet.