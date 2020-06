Tro, håb og kærlighed

Foto: Peter Kenworthy.

Gladsaxe-forfatters nye bog går i kødet på nogle af livets og samfundets store spørgsmål

Af Redaktionen, redigeret

En journalist i Bent Grølsteds seneste bog, Størst er kærligheden, slutter en fiktiv Deadline-udsendelse af med at citere den gamle græske talemåde ”mod menneskers dumhed kæmper selv guderne forgæves”, efter at have diskuteret med en imam, en folkekirkepræst, en rabbiner og en religionshistoriker.

Samtidig har bogen taget sit navn fra bibelen, hvor Paulus i sit første brev til korinterne, skriver: ”Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden”.

Bent Grølsteds bog handler om alt fra religions- og kultursammenstød og moralsk forfald, til samfundets sammenhængskraft og venskabet mellem en gruppe unge mennesker.

De starter en tværreligiøs forening, som forsøger at afskaffe de menneskeskrevne hellige skrifter og stoppe uenighed og ufred mellem de store religioner. De forsøger samtidig at argumentere for at få ansvaret tilbage i samfundets frihedsdyrkelse.

Der tages også livtag med sidetemaer som ligestilling, krænkelseskultur, ulighed, narcissisme, klimakrise, populisme, politisk hykleri og terrorisme.

Ifølge Bent Grølsted er et af hans mål med bogen, at folk skal tænke over vores tid og det religiøse og politiske hykleri der findes.

– For det hænger jo egentlig sammen. Meget politik er jo også religion, og meget religion er politik. Bogen er et forsøg på at få folk til at tænke over vores tid og tænke sig om, fortæller Bent Grølsted til Gladsaxe Bladet.

Han tilføjer, at han synes at vi skal være glade for at vi eksisterer, og at titlen på bogen netop fremhæver at det vigtigste i vores eksistens er kærligheden.

Bent Grølsted har udover sin nye bog skrevet Fra penselstrøg til print, der handler om godt håndværk og skiltefaget. Han fik Gladsaxe Kommunes kulturlederpris i 2011, som formand for Folkedanserforeningen Gladsaxe/Søborg. pk