Trolls og mobbere

Danica Curcic og Amanda Collin i ”Undtagelsen”. Foto: Filmcompagniet.

Magtkampe for store og små i Bibliografen

Af Redaktionen, redigeret

I ”Undtagelsen” mødes cremen af danske skuespillerinder, hvor Iben, spillet af Danica Curcic, Malene, spillet af Amanda Collin, Anne-Lise, spillet af Sidse Babett Knudsen og Camilla, spillet af Lene Maria Christensen, arbejder sammen i en hverdag præget af magtkampe, hvisken og alliancer. Da Iben og Malene begge modtager dødstrusler, mistænker de i første omgang en serbisk krigsforbryder, som de skriver artikler om. Men da mobningen på kontoret samtidig eskalerer, begynder de langsomt at overveje, om ondskaben kunne komme fra dem selv. Nervepirrende og intens er slet ikke nok til at beskrive ”Undtagelsen”, der yderst sofistikeret skildrer, hvordan voksenmobning kan udvikle sig i en uhyggelig retning.

Og så til noget helt andet!

Vi skal simpelthen til det igen. Givet etterens popularitet måtte der jo komme en efterfølger og ”Trolls på verdensturné” lever i dén grad op til forgængeren. Denne gang skal troldene på deres første verdensturné. Det bliver et eventyr uden lige, og som fører til, at de opdager, at der er mere end en slags Trolls: De er hele seks forskellige troldestammer og med hver sin musiksmag spredt udover kloden. Spørgsmålet er nu, om de kan mødes til musikalsk topmøde og sammen glæde sig over musikken, trods de spiller hver deres genre?

”Trolls på verdensturné” har igen original musik af Justin Timberlake, og et af forårets store hits var duetten ”The Other Side” med Sza, der også medvirkede på soundtracket til ”Black Panther”.

”Undtagelsen” og ”Trolls på verdensturné” har premiere i Bibliografen torsdag 2. juli.